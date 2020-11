Áñez publica carta y dice que su persecución es absurda e innecesaria

Escucha esta nota aquí

Luego de denunciar un supuesto acoso de parte de organismos de seguridad en su contra, la expresidenta Jeanine Áñez envió una carta pública al presidente del Estado, Luis Arce, a quien le dijo que esta persecución es innecesaria y que estará en su región (Beni).





“De cualquier forma, ese acoso no sólo es absurdo e innecesario, sino que también es un delito y para evitar ese hecho penoso le ratifico a usted lo que ya le dije en público. Estoy y estaré en Bolivia Así que usted y su gobierno pueden estar tranquilos en este tema”, señala la parte central de la carta que publicó en su cuenta personal la expresidenta.





Ayer, Jeanine Áñez publicó un tuit en el que denuncia el acoso y dijo que personas desconocidas llegan hasta el condominio donde vive y pretenden conocer su paradero en un abierto hostigamiento hacia su persona.





“Cuando gusten me llaman, estoy en Trinidad (Beni), tengo el mismo teléfono, vivo en mi casa y me dedico a aportar en lo que puedo al Beni y su perspectiva de futuro”, refiere otra parte de su nota, la misma que aún no recibió una respuesta del Gobierno.





En filas del oficialismo crece el pedido para que la exautoridad sea sometida a una investigación sobre los hechos de Sacaba y Senkata, principalmente porque en el país se encuentra una misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, que investiga esos sucesos y paralelamente, la Fiscalía empezó acciones contra los partícipes de los hechos en el puente Huayllani el 15 de noviembre del pasado año.





En su nota, Áñez afirma que no cree que el presidente Luis Arce esté enterado del seguimiento de la que es objeto. “Sinceramente creo que usted no está enterado de esta situación. Porque siendo usted un hombre de criterio, lo más probable es que usted hubiera preferido que la Policía se dedique a la Seguridad Ciudadana y no a perseguir o acosar a la gente que piensan distinto a usted y a su gobierno”.





