Áñez recuerda que Bolivia será uno de los primeros países en recibir la vacuna y el Gobierno denuncia “negligencia criminal”

La expresidenta Jeanine Áñez recordó este jueves una nota oficial en el portal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el que se señala que Bolivia está entre las primeras 10 naciones de la región que recibirán las vacunas contra el Covid-19 mediante el mecanismo Covax.

Mediante su cuenta en Facebook, la exmandataria señaló: “Solo para recordarle al presidente (Luis) Arce. En una nota oficial, Naciones Unidas en fecha 2 de diciembre de 2019, indica que Bolivia será uno de los 10 miembros de Covax en recibir la vacuna de manera GRATUITA, esto por gestiones de nuestro Gobierno”.

La exjefa de Estado sale así al paso ante las duras críticas y denuncias que realiza la administración del MAS contra su gestión, acusándola de no haber realizado una gestión efectiva para adquirir las dosis contra el coronavirus.

Uno de los últimos cuestionamientos surgió de la Cancillería. “La conducta que tuvo el gobierno de Áñez en el manejo de la pandemia es llenarse de publicidad, de frases huecas y abandonar a la gente. Esa fue una negligencia criminal de ella y la gente que lo acompañaba”, dijo el titular de esa instancia, Rogelio Mayta.

Al respecto, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, manifestó que “enviar (una) nota no es hacer gestión, Gobierno de Áñez no envío requisitos, dejando a nuestro país entre los pocos que no suscribieron el acuerdo”, para acceder a la inmunización por parte del mecanismo de ONU.

Sin embargo, la expresidenta lanza una pregunta a Arce, tras que se firmara un contrato para la compra de 5.200.000 de dosis rusas: “¿Por qué Usted decide comprar vacunas sin pruebas de eficiencia y seguridad, si Naciones Unidas ofrece REGALAR vacunas que han cumplido las 3 fases de pruebas clínicas?”.