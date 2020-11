Áñez retornó a Trinidad y reitera que no saldrá del país

Escucha esta nota aquí

La presidenta Jeanine Áñez envió un mensaje de Twitter en el que confirmó que retornó a Trinidad, de su natal Beni, y reiteró que no se irá del país para enfrentar a los que la están “acosando”.



“He vuelto al Beni, a mi hogar, los que hoy me están acosando, tendrán tiempo. Aquí me quedo, a seguir aportando desde el lugar que me toque, tengo causas, defenderé los bonos y la democracia”, dice el mensaje de Áñez.

La presidenta Áñez, beniana de 53 años, entró en la historia como la segunda mujer que llegó a la Presidencia de Bolivia. Lo hizo por sucesión constitucional, el 13 de noviembre de 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes de las dos cámaras legislativas.

Además, con el aval del Tribunal Constitucional, y el acompañamiento de la Iglesia católica, la Organización de Estados Americanos, y la embajada de la Unión Europea (UE) en Bolivia.

El mensaje de la mandataria: