Áñez se presenta a la Fiscalía en Trinidad y se acoge al silencio

La ex presidenta Jeanine Áñez se presentó a las 15:00 ante la Fiscalía Departamental de Beni, en la ciudad de Trinidad, para responder a la convocatoria del Ministerio Público por una demanda de hace un año. La ex autoridad dijo que se acogió a su derecho de guardar silencio porque goza de prerrogativa constitucional para este caso.





“He venido a presentarme y me he abstenido, como es mi derecho constitucional, a declarar. Ya hemos presentado en Sucre un incidente de incompetencia, porque lo que corresponde es que me lleven a un juicio de responsabilidades”, dijo la exmandataria al dejar las oficinas de la Fiscalía en la capital beniana, según el reporte de 'Panorama Informativo' desde esa ciudad.





El abogado y exministro de Justicia, Álvaro Coímbra, explicó que esta demanda se origina en una acción popular que se presentó en 2020 en la ciudad de Sucre contra el entonces ministro de Salud, para reclamar una mejor atención de salud al Gobierno de entonces.





La candidata a gobernadora de Beni por la alianza Ahora fue convocada por el fiscal Juan David Andrade para que declare por la presunta comisión del delito de desobediencia a resoluciones constitucionales. Existía una conminatoria para que se presente o se libraría una orden de aprehensión.





Para la expresidenta, se trata de un caso que impulsa abiertamente el MAS para impedir su candidatura en su región y dijo que cuando se presentó la demanda fue el Ministerio de Salud el que respondió sobre ese caso.





El abogado Álvaro Coímbra señaló que la única explicación de que el proceso salga en este momento, en el que la candidata de, Ahora, tenga un alto perfil en la preferencia electoral, es una prueba de la preocupación del MAS en estas elecciones.





La semana pasada, el jefe de campaña del MAS, Evo Morales y el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora estuvieron en Beni respaldando a los candidatos a alcaldes y gobernador de ese departamento. Fue en una concentración en Trinidad donde Morales dijo que si gana su candidato retomarán la construcción de la carretera por el Tipnis.