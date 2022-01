Áñez va a audiencia y le niegan la libertad con los mismos argumentos: riesgo de fuga y obstaculización del caso

Escucha esta nota aquí

La audiencia de apelación de cesación a la detención preventiva presentada por la defensa de la expresidenta Jeanine Áñez, fue nuevamente rechazada por la justicia este lunes, 3 de enero. Los argumentos fueron los mismos que en anteriores ocasiones: que la exmandataria puede fugar y puede influir en los testigos (obstaculización del caso), según el reporte del abogado defensor de la ex autoridad, Alain de Canedo.





“Una vez más se impone la narrativa sobre la prueba. En términos técnicos, el Ministerio Público hasta ahora, y los denunciantes también, no han presentado una sola prueba por la cual puedan certificar que (Jeanine) Áñez es terrorista o sediciosa. (…) Tampoco han demostrado en sentido de que la exmandataria haya conspirado para deponer a (Evo) Morales. Por eso decimos que la narrativa se impone sobre la prueba”, declaró el abogado.





Esta audiencia de apelación formó parte del proceso por terrorismo y sedición que presentó la ex diputada Lidia Patty.





De Canedo explicó que el Ministerio Público, ante el supuesto riesgo de obstaculización, ensayó un nuevo argumento y dijo que falta tomar la declaración del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y es en ese testimonio donde podría influir la expresidenta.







A continuación, el jurista relató que en el caso de riesgo de fuga, los fiscales insistieron que Áñez puede abandonar el país, pese a que la defensa demostró que ya devolvieron los pasaportes que tenía y además pidieron custodia policial permanente; sin embargo, ninguno de los descargos surtió efecto, la justicia decidió mantenerla en prisión.





El abogado explicó que ya son tres audiencias de cesación a la detención preventiva que plantean. Cada una de estas sesiones, tienen su respectiva apelación, haciendo un total de seis audiencias.





En las tres sesiones se presentaron pruebas para eliminar los riesgos procesales, pero la Fiscalía mantiene sus argumentos y la justicia da la razón a los fiscales.





Esta fue la sexta vez que Áñez compareció por este caso y tampoco fue escuchada pese a que expuso su defensa material. “Yo soy una presa política y estoy en total indefensión porque en los juicios políticos, lo jurídico no tiene ningún valor”, manifestó, ratificando la posición de la defensa.





La exmandataria dijo que los tres procesos que hay en su contra desmejoraron su salud y que no puede recuperarse de las secuelas. “Me siento amenazada y me siento amedrentada. Vuelvo a reiterar que cualquier cosa que me suceda es responsabilidad de este régimen de Arce Catacora” dijo en Áñez en la audiencia.

