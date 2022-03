Angélica Ponce toma la posta de portavoces renovadores del MAS tras expulsión de Cuéllar

Escucha esta nota aquí

“La renovación es irreversible en el MAS”, graficó y resumió el ex diputado del MAS, Rolando Cuéllar en su cuenta de Facebook, quien fuera expulsado de su partido este miércoles. Casi paralelamente apareció la voz de Angélica Ponce, hoy directora ejecutiva de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), quien fue de frente y señaló a Evo Morales como responsable de las pugnas al interior del partido.





“Creo que en este momento no puedo dejar que se caiga el instrumento (MAS), sino tenemos que empezar a recuperar la esencia la ideología que nosotros hemos buscado, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la libertad de expresión, el MAS es del pueblo, no es de Evo Morales como algunos de sus fanáticos quieren hacer creer”, dijo Ponce a los medios.





Una corriente renovadora pide cambios en el MAS y hablan de jubilar a su líder, Evo Morales, quien ejerce el cargo de presidente por más de 14 años. Hasta el momento, los dirigentes o autoridades que pidieron cambios fueron removidos, expulsados o separados del Gobierno. Fue el caso de Román Loayza, Filemón Escobar “Filipo”, Rebeca Delgado, Alejandro Almaraz o Álex Contreras.





¿Quién es Angélica Ponce? Es una antigua militante del MAS, de trayectoria que incluso era reconocida por el propio Morales, con quien compartió la testera de varios actos. Es una dirigente del trópico de Cochabamba, era parte del entorno de Morales, de las mujeres Bartolina Sisa y decidió conformar la “Federación Sindical de las Mujeres Interculturales de Bolivia” primero y quiso ser reconocida como parte del Pacto de Unidad; Evo Morales vetó su pedido.





Después de 2019, junto a Segundina Flores, entonces ejecutiva de las mujeres Bartolina Sisa, decidieron trabajar por la campaña de Luis Arce y David Choquehuanca. No midieron esfuerzo, viajaron con los candidatos por todo el país, promoviendo su federación, luego la convertiría en la Confederación Sindical de las Mujeres Interculturales de Bolivia (Csmib). Evo Morales se opuso y les dijo que ya tenía suficiente con las bartolinas y no se podía dividir el grupo de mujeres campesinas, Ponce no lo escuchó.





En septiembre de 2021 organizó su congreso en La Paz, asistieron los dos primeros mandatarios y el evento acabó en gritos e intentos de golpizas; pero Ponce logró ser reelecta y empezó la guerra desde las bartolinas, cuya ejecutiva, Flora Aguilar, desconoció su mandato. Aguilar reemplazó a Segundina Flores en ese cargo y es cercana a Evo Morales.





Con esa trayectoria y con discurso de renovación del MAS, la dirigente del trópico de Cochabamba se proyecta como la nueva portavoz de ese ala dentro del partido oficialista. El diputado Héctor Arce salió a descalificarla rápidamente y Ponce reaccionó, le recordó que desde que tiene memoria, el actual diputado fue concejal, asambleísta departamental, alcalde de su pueblo, y ahora diputado, “nunca dejó la mamadera”, le dijo con sorna.





