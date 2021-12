ANP rechaza denuncia contra periodista de EL DEBER y pide respetar la Ley de Imprenta

Escucha esta nota aquí

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazó este martes la citación de la Fiscalía al periodista de EL DEBER, Guider Arancibia, y calificó el hecho como un amedrentamiento. Además, pidió aplicar la Ley de Imprenta para examinar este tipo de casos, donde se necesite reclamar por alguna publicación de prensa.

“La entidad que representa a los principales medios escritos reclamó la aplicación de la Ley de Imprenta para examinar presuntas faltas en la publicación de noticias, y lamentó que el fiscal encargado del caso no llame a los involucrados en el hecho denunciado por el periodista Arancibia”, dice el comunicado.

Guider Arancibia indicó a la Unidad de Monitoreo de la ANP que recibió apoyo legal de su medio de prensa y no se presentó ante la Fiscalía. “Fui notificado el 25 de noviembre y los abogados del periódico respondieron que la Fiscalía no tiene competencia porque en mi condición de periodista se me debe aplicar la Ley de Imprenta, no la justicia ordinaria”, afirmó.

Por su parte, el director general de EL DEBER, Pedro Rivero Jordán, dijo que la convocatoria del fiscal Roberto Ruiz expone “señales que son inequívocas” y aparentemente “dirigidas a la intimidación del periodista”.

Por su parte, la asesora legal de la ANP, la abogada Mabel Antezana, dijo que con esta notificación contra el trabajador de la prensa “atenta contra la libertad de expresión y la libertad de información”. Además, recordó que son innumerables las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el rol esencial de los medios de comunicación en el ejercicio de las libertades personales y la democracia.

“La citación es una forma de amedrentamiento para impedir que el periodista desarrolle su trabajo como corresponde. El periodista Guider Arancibia solo realizó su trabajo, que además está enmarcado dentro de los parámetros de la Ley de Imprenta, por lo tanto, no puede ser citado ni como testigo y menos como denunciado”, comentó.

Por su parte, Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodista de Santa Cruz, indico que la citación contra el periodista de EL DEBER se la realizó de manera irregular puesto que los trabajadores de la prensa deben ser juzgados con la Ley de Imprenta y no por la vía ordinaria.

“No corresponde que el periodista Guider Arancibia concurra a ningún tribunal judicial porque nosotros los periodistas estamos amparados por la Ley de Imprenta, que en su artículo 8 dice que el secreto en materia de imprenta es inviolable”, señaló.

Méndez explicó que este articulo permite a los trabajadores proteger a sus fuentes de información, para no revelarlas. “Si nosotros los periodistas tuviéramos que revelar a nuestras fuentes, ¿a quienes acudirían los ciudadanos para denunciar algún hecho?”, comentó.

