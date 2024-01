Ante anuncio de incremento de pensiones escolares, Pary llama "mercaderes de la educación" a Andecop; asegura que se debe analizar la medida

Las inscripciones escolares se iniciarán el próximo lunes, 15 de enero, y la preocupación por el incremento de pensiones en colegios privados sigue en el aire, pese a que la Resolución 001/2024 del Ministerio de Educación instruye que no debe haberla. El lunes 8, desde la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) indicaron que, internamente, acordarán incrementos con los padres de familia.

Este martes, Édgar Pary, ministro de Educación, señaló al respecto: “Yo los califico de mercaderes de la educación. ¿Somos de servicio o somos negociantes de la educación? Está bien, hablemos de incremento, pero no en esa línea; eso es un desafío a los padres y madres de familia . Amerita sentarnos, entender la situación económica de nuestros padres y madres”.

En conferencia de prensa, en la sede de Gobierno, Pary expresó la necesidad de “analizar” la cantidad de estudiantes que cada colegio privado tiene, así como los costos de las mensualidades; puntualizó que esos datos varían no solo de colegio a colegio, sino de un departamento a otro.

Por otro lado, cuestionó que no todas las unidades educativas privadas están afiliadas a Andecop, sino “un grupo”, por lo que manifestó: “No puede actuar, Andecop, a nombre de todas las unidades educativas; que trabaje por sus unidades educativas y que diga cuántos afiliados tiene”. Y, a los dirigentes de esa organización, los llamó “a la cordura”.

Pese a que el artículo 87 de la Resolución 001/2024, que rige la gestión escolar, señala: “Con la finalidad de precautelar el derecho a la educación, y velando por la economía financiera de las familias, queda establecido que, para Gestión Educativa 2024, no deberá existir incremento de pensiones escolares en las unidades educativas privadas del Subsistema de Educación Regular”, el ministro señaló que analizarán la medida.

“Dijimos que vamos a analizar, no podemos adelantarnos a los hechos; lamentablemente Andecop se está adelantando a los hechos y ya está hablando de incrementos. Es importante que se sienten con (el) viceministro de Educación Regular, se analice (el incremento); pero inmediatamente no, porque si vamos a ir incrementando desde ahora, ya estaríamos generando un incremento de manera general. Nosotros no podemos entrar en esa dinámica”, expresó Pary.