Ante 'desmarque' de diputada, Creemos lleva el caso al Tribunal de Ética

El Tribunal de Ética de la alianza Creemos apunta a procesar a la diputada Sandra Paz, miembro de su bancada, después de haberse desmarcado de la línea de la agrupación y actuara por su cuenta para ocupar el cargo de cuarta secretaria en la Cámara de Diputados, según informaron desde el interior de dicha agrupación política.

El diputado Erwin Bazán confirmó la situación y expuso que no se adelantará a lo que disponga el Tribunal de Ética, pero que el actuar de Paz no se tolerará y no quedará en el lamento. "Negociar con el MAS por beneficios personales no lo vamos a permitir desde ningún punto de vista”, manifestó el diputado a Erbol.

Al respecto, la diputada Paz no se pronunció sobre las varias acusaciones que lanzaron sus colegas de bancada y se limitó a recibir la posesión en el cargo y asumir funciones en la directiva. No obstante, tras ser posesionada pidió que se respete la democracia y reconoció que en Creemos hay personas que asumieron decisiones sin tomarla en cuenta.

"Que no pongan palabras en la boca de lo que no se ha hablado o lo que no se ha hecho", señaló la diputada, a tiempo de pedir que no haya malos entendidos sobre el tema. "En su momento se darán explicaciones", apuntó.



Bazán afirmó que la diputada se desmarcó del consenso que se había generado en Creemos respecto a la conformación de las comisiones y las directivas y expuso que, ante el actuar unilateral de Paz, tomarán acciones serias porque no se permitirá que en los cinco años de gobierno se genere un incordio en el seno de la bancada opositora.