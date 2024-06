Ante los conflictos que se vienen en junio, la viceministra de Comunicación dice que el diálogo está abierto

Aseguró que lo mismo ocurrió con los gremiales. “Conversamos con distintos sectores, hubo reuniones previas y estamos avanzando. En el sector transporte hay que tomar en cuenta que se los convocó, se llegó a un acuerdo de seis puntos. La próxima semana tendremos reuniones, tanto con la Aduana, como con la ANH, YPFB para atender las demandas. Deben tomar en cuenta que el bloqueo de rutas lo que hace es perjudicar a la población, es un perjuicio para las personas que debe trasladarse de un lado a otro, paraliza la economía. No perjudica al Gobierno, sino a la población. Esperemos que se dejen de lado posiciones intransigentes como el del señor Héctor Mercado y de otros dirigentes que no quieren solucionar, sino convulsionar”, expresó Alcón en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio.

Hay tres conflictos: Transportistas, gremiales y la pugna dentro del MAS. Se le consultó a la viceministra si estos no podrían fusionarse y generar un junio negro, a lo que ella respondió: “Debemos tomar en cuenta que insistimos en el diálogo con todos los sectores . Con los transportistas estamos atendiendo sus demanda, garantizaremos el combustible”.

Los opositores señalan que esos son indicadores que no concuerdan con la realidad. “Llevamos acciones, como sostener la subvención de los hidrocarburos. Si bien no se tuvo una exploración oportuna que nos permitan las condiciones de años anteriores, sostenemos la subvención porque sabemos que eso generará perjuicio en la elevación de precios en distintos productos. Para que la economía no se vaya mermando, hacemos exploración. En este momento hay 28 proyectos en ejecución, tenemos las plantas de biodiesel”, expresó la viceministra.