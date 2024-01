Ante un MAS dividido, Luis Arce ve intereses para acortar su mandato

La pelea interna de un partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS) que gobierna el país, acaparó los discursos de las autoridades en el acto oficial que conmemoró los 15 años de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Tal es así que el presidente Luis Arce alertó que con la excusa de los bloqueos por las elecciones judiciales, “la nueva derecha”, en referencia a la facción ‘evista’ y a Evo Morales – busca desestabilizar su Gobierno y acortar su mandato.



Arce, en un discurso encendido también dijo que está “alerta y en pie de combate”, porque su gobierno enfrenta un momento de gran amenaza, en referencia a los bloqueos que comenzaron horas antes y justo el día del aniversario número 15 del Estado Plurinacional



“Buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar el Gobierno, y si fuera posible, hasta acortar nuestro mandato”, aseguró el jefe de Estado en el acto que se realizó en el edificio del Órgano Ejecutivo.



Desde el mismo MAS, pero desde el bando ‘evista’ o radical, que Arce bautizó como “la nueva derecha”, después de escuchar el mensaje presidencial que duró 25 minutos, dijeron que el Presidente está “nervioso” porque la jornada que debía ser de celebración, se convirtió en el comienzo de las protestas contra los magistrados auto prorrogados que defiende el Gobierno a capa y espada.



“Estamos en el momento de mayor amenaza para el Estado Plurinacional y de eso hay que estar advertidos (…) No sólo hay razones para seguir celebrando la existencia del Estado Plurinacional, también hay razones para estar preocupados y por lo tanto, para estar alerta y en pie de combate”, disparó Arce en presencia de casi todos los dirigentes de las organizaciones sociales que sostienen a su Gobierno.



La ceremonia



Como ya es costumbre, la jornada del 22 de enero comenzó temprano, antes de las 08:00 con una ceremonia de rituales andinos para rendir honores a la Madre Tierra.



Arce, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca y del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, luciendo su banda y Medalla Presidencial, hizo los honores en el sahumerio en medio de oraciones y el sonido de los pututus de los amautas. Todo esto bajo la vigilante custodia de la guardia indígena, formada por jóvenes varones y mujeres vestidos de campesinos del altiplano.



El gran ausente fue el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que es también dirigente de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico, una de las organizaciones que instruyó el bloqueo de carreteras. El legislador no apareció ayer, solo publicó un video es sus redes para felicitar al Estado Plurinacional.



Pedido a los parlamentarios



Volviendo a los actos oficiales en la ciudad sede de Gobierno, el presidente Arce, llamó también la atención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que, desde su perspectiva, la “derecha tradicional y la nueva derecha, “torpedean” los consensos para las elecciones judiciales y de paso, le echan la culpa al Ejecutivo. No obstante, convocó a los parlamentarios a esforzarse en aprobar una ley y convocar a unas elecciones judiciales pero bajo criterios constitucionales.



“Llamamos a nuestros diputados y senadores a seguir haciendo todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución Política del Estado y evitar el boteo político de este importante órgano”, dijo Arce.



Choquehuanca no se quedó atrás en el tema, ya que después de más de tres semanas de silencio indiferente, ayer también exhortó a los diputados y senadores a “reparar los errores del pasado” para viabilizar la realización de la elección judicial. De su parte, la autoridad aseguró que en las próximas horas convocará a “espacios de diálogo concertado” en busca de consensos.



“Exhortamos a nuestros hermanos diputados y senadores reparar los errores del pasado y actuar despojándose de todo interés personal partidario, sectorial o regional y viabilizar la preselección de candidatos para las elecciones judiciales”, decía Choquehuanca.



Ven nervios



El senador y dirigente cocalero del Chapare, Leonardo Loza, evaluó el mensaje del jefe de Estado, dijo que lo vio nervioso y rechazó las acusaciones de que los radicales de su partido estarían gestando el acortamiento de su mandato.



“(Fue) un mensaje bastante nervioso, un mensaje que no refleja la realidad (…) lamento que para el Presidente se lo escriban un discurso que no refleja la realidad política, económica de nuestro país. ¿Quién le daría golpe de Estado?, si en nuestro país sus aliados son de la misma derecha”, dijo Loza.



El diputado evista Patricio Rojas, agregó que para dar un “golpe de Estado” debe existir un acuerdo con los policías y militares. “Quien tiene ahorita el poder es el Gobierno. No puede ser tal falaz la señora María Nela Mercado y verter opiniones que no corresponden”.



A su turno, los dirigentes de las organizaciones sociales que discursearon en el acto oficial, cada uno a su turno, reiteraron su pleno respaldo al gobierno de Arce y Choquehuanca, además de ello, pidieron a los evistas, unidad y dejar las confrontaciones.



“Llamamos a la unidad, no a la confrontación entre hermanos, no a la pelea entre hermanos (…) las organizaciones sociales damos el apoyo a esta gestión para seguir impulsando este proceso de industrialización”, dijo el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, prorrogado por segunda vez su cargo ya que está desde 2018.



ANÁLISIS



Arce muestra tensión y nerviosismo



Pedro Portugal, analista e historiador





Hay un conflicto al interior del MAS bastante fuerte que pone en una situación incómoda al presidente Luis Arce porque viene de su propio gripo político. Entonces, la declaración de Arce, a mi modo de ver, es más una muestra de incapacidad de reacción, porque si es así como dice que hay un complot, ya debería haber un a reacción contra ese complot porque eso ya es atentar contra la seguridad del Estado, contra las instituciones.



Si solo se dedica a declarar, Arce muestra un estado de tensión, nerviosismo y una parálisis en cuanto a la aplicación de medidas concretas.



Esta es una situación bastante complicada porque surge al interior de su propia organización y contrarrestar ello supone cuestionar varios elementos íntimos de la concepción e interpretación de lo que es el MAS.



También se debe tomar en cuenta que lo que dice el presidente sobre la intención de acortar su mandato, puede ser una de las prioridades que maneje Evo Morales.



Este momento actual ha despertado a un Evo Morales del 2003, un dirigente multifacético en sus contactos y de coordinar y aliarse con quien sea para acercarse a instancias de poder y aferrarse a los mismos, como pasó en 2003 cuando tenía el dominio de los cocaleros y los campesinos.



Su estilo es avanzar lentamente para desestabilizar y para eso, Morales es bastante “amplio”. Entonces, es de imaginar que Morales puede desarrollar la misma práctica.



Ahora en este caso también la oposición ingenuamente puede creer que de esa manera pueden desestabilizar al Gobierno y acelerar el ocaso del MAS y preparar un eventual relevo de poder, pero Morales es un político avezado y puede usar las contradicciones internas de la oposición y hacer una especie de frente amplio contra el Gobierno.