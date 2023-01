Antelo señala que Santa Cruz asume el liderazgo político nacional y que la estrategia cívica es buena

Remarcó que es necesario que la lucha de Santa Cruz cuente con aliados en otros departamentos, porque los objetivos son sanos. “T enemos derechos y hay que exigirlos, no mendigarlos, a la democracia, a la justicia, a la libertad , no debemos dejar que ningún poder absolutista se nos imponga y la estrategia es buena, hay que apoyar y apuntalar”, acotó.

“Los cruceños solos no vamos a conseguir que las cosas cambien, la búsqueda de aliados me parece una buena estrategia, los objetivos son sanos, Tiene que haber un líder profundamente democrático, no necesitamos caudillos, el nuevo líder (cívico) debe ser abierto, participativo y defender nuestros derechos, no solo controlar a las instancias nacionales, sino que las cosas se hagan bien en los municipios, en el departamento y seguir con la agenda democrática y productiva”, concluyó.