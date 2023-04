Anticipan que Evo no declarará por el ‘plan separatista’ que investiga la Fiscalía de Perú

El expresidente Evo Morales no comparecerá ante la Fiscalía de Perú que investiga si fue parte de un presunto ‘plan separatista’ que se ejecutó en la región de Puno en el contexto de la crisis política que estalló en ese país.

Así lo anticipó el senador Leonardo Loza (MAS), uno de los políticos más próximos al exmandatario. Señaló que tiene el apoyo del Trópico de Cochabamba y que no permitirán “que le vayan a tocar un pelo”.

“Esto no nos va a dividir, no nos va a acallar. Evo va a seguir denunciando ante la comunidad internacional los actos inhumanos que ha ocurrido e n Perú y que puede ocurrir en muchos otros países todavía”, dijo Loza al calificar de “político” a ese proceso penal.

En realidad, se trata de la segunda convocatoria puesto que Morales no se presentó a la primera audienci a que había sido fijada para el 7 de marzo.

“Consideramos que esta es una instrucción política. El gobierno peruano está jugando a eso. No le van a tocar a Evo, ni un pelo; vamos a protegerlo y defenderlo. Sobre nuestro cadáver lo van a procesar, encarcelarlo o acallarlo”, afirmó Loza.

“No se va a presentar, porque ese proceso no tiene ni pies ni cabeza. Ese proceso es fruto de una decisión política. Posiblemente, por formalismo algo se responderá, pero no se va a presentar Evo Morales. Es una de las persecuciones políticas que tantas veces ha sufrido el hermano Evo Morales”, insistió.

Además, lamentó el “el silencio de la Cancillería”. Evo no va ir a Perú; Evo no será procesado en Perú. Lamentamos el silencio cómplice. Somos de la misma línea política y que la Cancillería no se haya pronunnciado, deja mucho que desear”, añadió el senador.