Anulan imputación por presunta estafa contra el gobernador de Chuquisaca

La imputación por la comisión del supuesto delito de estafa contra el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, fue anulada este lunes por el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la Capital, porque el Ministerio Público no fundamentó su resolución y ordenó que en los plazos correspondientes subsane esas observaciones.

El 6 de octubre de este año, el Ministerio Público imputó formalmente a Damián Condori, por supuesta estafa, por un hecho supuestamente delictivo cometido en 2015 cuando no era autoridad política.

Con la intención de cerrar esta denuncia, la defensa del gobernador, el abogado Jaime Tapia, planteó tres excepciones: de prejudicialidad, falta de acción y nulidad de la imputación.

La jueza Cinthia Zambrana declaró improbadas las excepciones de prejudicialidad y falta de acción, empero, dio curso al pedido de anulación de la imputación, según informó el abogado, Jaime Tapia.

“La jueza anuló la imputación por no tener una descripción y una fundamentación de la relación de los hechos, no cumple con los requisitos del artículo 302 del Código de Procedimiento Penal”, sostuvo el jurista.

Tras revelarse la imputación contra Condori, el fiscal departamental Mauricio Nava Morales dijo que, de momento, el Ministerio Público no pedirá ninguna medida cautelar porque el hecho denunciado no está considerado como un delito de corrupción contra el Estado, sino que es una deuda particular, aunque no descartó que activará esta medida en cualquier momento del proceso.



