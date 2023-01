Anuncian acciones legales contra quienes no recibieron la denuncia por la cámara en la celda de Camacho

"No puede ser que no reciban la denuncia. Este es el viacrucis que tiene que pasar una persona víctima de violencia", vociferó Juan Carlos Camacho, uno de los abogados defensores del gobernador Luis Fernando Camacho, desde la Felcv de La Paz, donde acudieron para instaurar una denuncia por la cámara espía instalada en la celda del gobernador cruceño; denuncia que no recibieron.