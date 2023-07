Anuncian patrullajes aéreos para frenar las quemas e incendios posterior al periodo de chaqueo

El lunes 31 de julio concluye la temporada legal de chaqueos en el país, en tal sentido, el viceministerio de Defensa Civil anunció que se intensificarán los controles aéreos para evitar las quemas no autorizadas, que pueden terminar el incendios descontrolados.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, indicó que solicitarán a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que no se amplíe este periodo de chaqueo, ya que las condiciones no son favorables en Bolivia, pues este año se ha visto golpeada por la sequía.

Recomendó a los agricultores y ganaderos que aún tienen tiempo hasta fines de este mes, para realizar sus trámites para obtener un permiso para realizar el chaqueo en sus predios, pero que posterior a ello, el viceministerio intensificará los controles aéreos para detectar las quemas no autorizadas y se inicien las acciones legales en contra de los infractores.

"El fuego no es malo, es una práctica ancestral con fines de preparación de la tierra, por eso solicitamos que en el marco de la legalidad, puedan recabar información, asesoramiento técnico y permisos a través de ABT para que se haga un control riguroso durante el chaqueo", dijo.

"Hubo un descenso considerable en relación al sábado, pero no hay que confundir que focos de calor no es sinónimo de incendio. El último incendio registrado en el país, fue en Sacaba (Cochabamba), en la faldas del Tunari, el mismo que ayer sábado, a las 17:30 fue sofocado y en este momento no tenemos incendios en el país", dijo.