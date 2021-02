Anuncian plataforma para el pre-registro de vacunación anticovid; la Gobernación de Santa Cruz ya tiene su primera lista

Escucha esta nota aquí



Una plataforma de pre-registro para que las personas se puedan vacunar contra el Covid-19, esa es la iniciativa de corto plazo que tiene en agenda el Gobierno para estructurar los nuevos capítulos de la fase de vacunación, según el reporte de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).



La noticia se da en un contexto en el que la Gobernación de Santa Cruz ya tiene un esquema de las próximas personas a ser inmunizadas, una vez lleguen nuevas vacunas anticovid (serán profesionales de salud).



El director de la Agetic, Vladimir Terán, dijo que en dos semanas se iniciará una fase de prueba del registro, al cual se podrá acceder a través de tres modalidades: desde el teléfono celular (podría ser una aplicación móvil u otro canal que se maneje desde un dispositivo móvil), una página web o por medio de una línea telefónica gratuita.

“El pre-registro lo estamos trabajando con (el Ministerio de) Salud, hemos hecho la propuesta conceptual de cómo tiene que funcionar esto y estamos en la parte de desarrollo del sistema. Vamos a hacer pruebas y lo vamos a sacar en producción en dos semanas”, informó Terán en una intervención en Radio Patria Nueva.



Entretanto, el gerente de la Unidad de Epidemiología de la Gobernación de Santa Cruz, Carlos Hurtado, anunció que una vez concluya la fase inicial de vacunación, donde se inmunizará a 2.200 trabajadores de salud, estarán a la espera de completar una lista de espera de 22.000 profesionales del sector, la cual ya tienen estructurada con los datos y lugares de trabajo de los beneficiarios (sería un primer avance para servir a la iniciativa del Gobierno central).

No obstante, desde Agetic contemplan que esto incluya a los ciudadanos de a pie. Los interesados deberán registrar su número de cédula de identidad y el lugar donde viven para que se pueda confirmar la edad, el grupo al que corresponde y el domicilio del solicitante.

Los datos de estas personas se triangularán con la información que maneja el mediante Servicio General de Identificación Personal y de Licencias para Conducir (Segip). “Con esta información se va a planificar qué cantidad de vacunas se tiene que disponer y en qué lugares y se elegirá el centro de salud más cercano a la persona que está solicitando este prerregistro”, expresó Terán, a tiempo de exponer que las personas recibirán una confirmación vía mensaje de texto (SMS) o WhatsApp con la fecha y lugar para que reciban la vacuna.

Después que la persona reciba su primera dosis de la vacuna anti-Covid-19, también podrá ser monitoreada para garantizar el estado de su salud y, luego de unas dos semanas, recibirá nueva información sobre la fecha, hora y lugar donde podrá recibir su segunda dosis, informó Terán.

Vale recordar que cada departamento, dentro del marco de la autonomía, se está haciendo responsable del proceso de vacunación. Desde la Gobernación cruceña, el gerente de Epidemiología expuso que todavía no han recibido una anuncia formal sobre este tema y expuso que de momento no se pueden abordar más registros hasta que no se tenga la certeza de cuántas vacunas llegarán para cada región del país.

La llegada de más vacunas

Para el caso de la vacuna Pfizer-BioNTech ya se cuenta con el permiso de la OMS y el Gobierno ratificó que a partir de mediados de febrero se empezarían a entregar 92.430 dosis (desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo), según el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. Señaló que en el caso de las vacunas Oxford-AstraZeneca no tiene todavía esa aprobación (uso de emergencia). “Está pendiente esta autorización. Una vez aprobada se nos va a entregar del 35 al 40% de las 900.000 dosis prometidas en el primer trimestre, hasta el 31 de marzo y el resto, es decir, del 60 al 65% de las vacunas AstraZeneca en el segundo trimestre”, precisó la autoridad.