Aparece el presunto dueño del auto robado que fue encontrado en la Asamblea y anuncia un proceso

Agregó que, con base en ese dato, incluso, viajó a Bolivia para buscar su motorizado, pero no pudo encontrarlo.

“Igual estuve viajando en Chile, me moví por varias ciudades, gasté mucho dinero, hasta que hoy (por el jueves) me llamaron del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) y me dijeron que encontraron el vehículo”, afirmó.