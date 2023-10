Aparece hijo de Arce y exige a Evo que presente pruebas de presunto negociado

En el audio la persona refiere que (supuestamente el presidente) le respondió que “desde mi punto de vista personal, métele. Es algo que se va a quebrar acá. No tengo conocimiento de eso, mi especialidad no son proyectos técnicos, sí el tema financiero. Podemos hacer grandes cosas”.

Luego continúa: “Yo cuando hablé con Luis, me dijo: hijo, ahora no tengo tiempo para ver los detalles porque tengo que enfocarme al tema político, no quiero perder el hilo; Y como qué, está saliendo a la prensa y está con toda la carga. Entonces me dijo a mí, vos hazte cargo del litio y yo del gas también para ver nuestros planes, ver el tema del apoyo a la campaña, ver el tema de proyectos, todo eso. Cuando ustedes ya tengan algo técnicamente cerrado, yo participo y lo vemos a ese nivel ejecutivo. Mientras tanto, estoy un poco ocupado al menos estas dos semanas”.