Aplicación permitirá descargar el carnet de vacunación y decreto no requerirá reglamentación

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó este lunes que habrá una aplicación para que la ciudadanía pueda descargar su carnet de vacunación, que será exigido como un requisito desde el 1 de enero de 2022.

La autoridad, en conferencia de prensa, reiteró que existe preocupación por los bajos niveles de aplicación de dosis contra el Covid-19, sobre todo en el área rural, lo que influyó para la emisión del decreto supremo que exige el documento para acceder a lugares públicos o privados con alta concentración de personas.

“Nos preocupa el área rural donde no se alcanzan niveles adecuados de vacunación, por eso se ha determinado mayores medidas de control desde el 1 de enero de 2022, para que la población que no se ha vacunado, lo haga y si no quiere hacerlo, tendrá presentar la prueba PCR para entrar a lugares públicos y privados”, sostuvo.

La pasada semana el Gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 4640 para implementar nuevas medidas de bioseguridad para frenar la pandemia. La norma indica que, para el ingreso a instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, instituciones educativas en general, y otras donde exista aglomeración, la ciudadanía deberá presentar el carnet de vacuna o una prueba PCR negativa emitida 48 horas antes.

La conferencia:





“El decreto se reglamenta en sí mismo, no existirá una reglamentación específica como tal, uno de los problemas para la aplicación del decreto era garantizar la posibilidad de contar con este carnet, ya sea el mismo que entregan al recibir la vacuna o el que se puede obtener mediante una aplicación colgada en nuestra página, de tal forma estamos facilitando aún más la portabilidad de este carnet de vacunación”, explicó Auza.

Comparó el documento con la credencial de cada mayor de 18 años después de sufragar. “Cualquier persona, introduciendo su carnet, podrá certificar de manera oficial que fue vacunada. En los próximos días realizaremos una capacitación o mostraremos lo fácil que es usar esta aplicación”, dijo.