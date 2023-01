Aportes al MAS suman Bs 12 millones y Cuéllar llama a no dar dinero si Evo es líder

Los aportes económicos al MAS provenientes de los depósitos de servidores públicos alcanzan los Bs 12 millones, según informó su líder Evo Morales quien reiteró al Gobierno la solicitud de no prohibir las contribuciones. Ante este hecho, el diputado Rolando Cuéllar respondió que no aportarán mientras Morales siga fungiendo como presidente de ese partido y hasta que no haya renovación de ese cargo.