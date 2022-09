Aprehenden a exalcaldesa alteña y el gobernador de Potosí se libra de audiencia

La exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón fue aprehendida ayer y conducida a celdas policiales con su hija lactante en brazos. La exautoridad, su familia, legisladores y organizaciones denunciaron persecución política porque fueron “armados” dos procesos en su contra. En contrapartida, ven “protección e impunidad” en el caso de las ambulancias “fantasmas” de Potosí y la suspensión por cuarta vez de la audiencia cautelar contra el gobernador Jhonny Mamani, del MAS.



“Denunciamos la persecución política por parte del MAS contra la exalcaldesa. Es una persecución sobre casos inventados y que no tienen fundamento legal”, señala el comunicado de Unidad Nacional (UN), la sigla de Samuel Doria Medina bajo la cual Chapetón fue burgomaestre en El Alto.



La alcaldesa Eva Copa presentó tres denuncias contra su antecesora. La primera por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica porque en su gestión presuntamente se comprometieron recursos con diferentes organizaciones, pero no fueron programados en el Plan Operativo Anual (POA). En este caso se dictó detención domiciliaria.



La segunda se refiere al supuesto mal uso de recursos del Sistema Único de Salud (SUS), que provienen del IDH, y la tercera por un presunto sobreprecio y falta de supervisión en un proyecto de embovedado en la avenida Juan Pablo II.



“Me están queriendo responsabilizar de la supuesta no supervisión de una obra de alcantarillado pluvial, de la avenida Juan Pablo II, desconociendo la norma, procedimientos”, manifestó Chapetón al momento de su aprehensión. La exedil declaró ayer miércoles sobre este caso.



El exdiputado Amílcar Barral aseguró que el presidente Luis Arce está perdiendo la “poca credibilidad y respaldo” que tiene su Gobierno por el “autoritarismo y persecución” que está demostrando con la aprehensión de Chapetón, que coincidió con la del cocalero yungueño Freddy Machicado.



El alcalde paceño, Iván Arias, se solidarizó con la exburgomaestre por la “indolencia y justicia instrumentalizada” para los opositores al MAS.



Esta semana también se ordenó la aprehensión del exalcalde paceño Luis Revilla, quien está en la clandestinidad. Asimismo, se cuestionó la aplicación de justicia desigual en el caso coimas en la ABC y la liberación de dos detenidos. En el caso de los petardos en la Alcaldía cruceña tampoco avanzan las investigaciones.



Ambulancias de Potosí



El trato diferenciado de la justicia también se refleja en el caso de las ambulancias “fantasmas” de Potosí, ya que por cuarta vez se impidió el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares contra el gobernador Jhonny Mamani, del MAS. Esta vez por falta de un ambiente adecuado.



“Lamentablemente se ha vuelto a suspender esta audiencia. Hemos denunciado de manera reiterada que lo único que se está haciendo es dilatar este proceso para dejar impune al gobernador de Potosí. La justicia está parcializada y encubre a todas las autoridades que son parte del MAS”, denunció la diputada de Comunidad Ciudadana Lissa Claros.



La primera vez se suspendió la audiencia porque uno de los involucrados tenía Covid-19; la segunda, porque uno de los procesados acudió sin su abogado y la tercera fue porque dos no acudieron con su defensa legal. Desde el 4 de agosto se espera que Mamani sea cautelado.



La Fiscalía pide la detención domiciliaria del gobernador por el caso 41 ambulancias y advierte un daño económico de Bs 1.435.000.