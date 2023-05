Aprehenden a funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente por la denuncia de supuestas coimas millonarias

“Apenas asumió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en noviembre de 2020, me ofreció una dirección y me pidió que me encargue de negociar las obras. Desde aquella fecha hasta enero de 2023, calculo que recaudé alrededor de Bs 19 millones en coimas para el ministro. Por ahora, no diré mi identidad por miedo a las represalias contra mi persona y mi familia, pero diré todo lo que hice y vi”, dice el relato publicado por Rimay Pampa.