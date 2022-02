Aprehenden a senador del MAS imputado por violación y lo trasladan a Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Hilarión Padilla Mamani, senador suplente del MAS por La Paz, fue aprehendido en la localidad de Caracollo, en el departamento de Oruro, y es trasladado a la ciudad de Santa Cruz porque su caso radica en este distrito, confirmó el Comando de la Policía.





El 18 de octubre del pasado año, el Juzgado de Instrucción Sexto en Materia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, en Santa Cruz, emitió el edicto mediante el cual se formalizó la imputación en contra de Hilarión Padilla Mamani, por el delito de violación en contra de una de sus militantes.





El senador del MAS tiene orden de aprehensión desde octubre del pasado año. Pese a que el Juzgado de Instrucción Sexto en Materia Anticorrupción y de Violencia Contra la Mujer, en Santa Cruz, había pedido cooperación a sus pares de La Paz, en la sede de Gobierno no hicieron nada para aprehender al acusado.





Según la denuncia de una de las militantes del MAS, esta le pidió cooperación para encontrar un trabajo, la víctima declaró ante los fiscales que había trabajado en la campaña del MAS y por eso pedía un puesto. El senador que tenía amistad con la familia le pidió a la muchacha viajar a La Paz y le ofreció trabajos en el Servicio General de Identificación Personal (Segip) o en YPFB.





La víctima viajó a la sede de Gobierno junto con su madre y sorprendió a Padilla Mamani que esperaba solo a la muchacha. Aún así, fue en ese viaje que aprovechó para vejarla y la víctima retornó a Santa Cruz. Después de un tiempo pudo relatar los sucesos a su madre. Entonces decidieron presentar la denuncia contra el senador del MAS.





Las autoridades pusieron muchas dificultades en el proceso, como que no era posible encontrar al senador porque sus datos en el Segip eran genéricos y no había una dirección legal donde encontrarlo. En mayo del pasado año, los fiscales del caso, Nelly Fanny Alfaro Vaquila y Mabel Andrade Molina, pidieron colaboración a sus pares de La Paz para tomar la declaración del acusado, la excusa fue la misma, no tenía un domicilio fijado.





Por esa razón, todos los actos judiciales fueron colocados de manera virtual, incluso el edicto. Cuando EL DEBER se contactó con Hilarión Padilla, este dijo que nunca fue notificado y que no conocía de ese proceso.





Sin embargo, en el edicto que publicaron las autoridades, los fiscales relatan que las denunciantes declararon que Padilla Mamani se contactó con ellas para “arreglar” el problema y que la denuncia no sea pública.





“El comportamiento del imputado indica su voluntad de no someterse al proceso, ya que tiene conocimiento del mismo, pues le manifestó a la denunciante mediante mensajes por WhatsApp que ‘cómo lo iba a denunciar’, que por favor desista. Asimismo, incitó a que otras personas contacten a la víctima para hablar con él y que desista del proceso, por lo tanto, el imputado Hilarión Padilla Mamani tiene conocimiento del proceso en su contra y no se ha presentado para su declaración informativa, por lo que no tiene voluntad de someterse al proceso penal en su contra”, señala la parte conclusiva del edicto.





Este jueves, cuando el senador masista estaba en la localidad orureña de Caracollo, fue aprehendido por la Policía y trasladado a la ciudad de Santa Cruz, de acuerdo con el informe oficial del Comando de la Policía.





