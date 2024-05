Aprehenden a tres personas por generar disturbios en congreso 'arcista' del MAS y apuntan a Quintana, Alanoca y Dockweiler, según Del Castillo

​​El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó sobre la aprehensión de tres personas durante la realización del congreso del MAS en la ciudad de El Alto. Dijo que se trata de dos mujeres y un varón que agredieron a una mujer de pollera y señaló que en los teléfonos celulares de los aprehendidos se encontraron conversaciones con el exministro Juan Ramón Quintana , el ex candidato a la alcaldía paceña César Dockweiler y a la ex ministra de Culturas de Evo Morales y actual concejal, Wilma Alanoca.

La respuesta desde los 'evistas' no se hizo esperar . Alanoca salió a la palestra para decir que el ministro de Gobierno la vinvula con supuestos hechos violentos que​​​ jamás cometió. En su lugar expresó que "como alteña, como boliviana, como autoridad electa, tengo toda la libertad de transitar y reclamar en cualquier rincón de mi país, porque estamos en democracia. Y quiero decirle que al publicar una foto mía como si fuera parte de una asociación delictuosa, usted no puede promover, como lo ha hecho de manera tácita, el terrorismo de Estado".

Agregó en voz alta que seguirá reclamando "porque el litio sea un negocio de y para los bolivianos. Seguiré reclamando por la crisis económica. Seguiré reclamando que los convenios sean de cara al pueblo porque son nuestros recursos naturales. Seguiré exigiendo las elecciones judiciales. Seguiré reclamando por nuestros derechos. Y si eso significa que usted me acuse sin fundamento, me denigre mi dignidad de mujer, pues apréseme, yo lo voy a esperar, porque no es la primera vez que usted me manda a vigilar".