Apuntan a primarias para resolver la crisis del MAS

El expresidente Evo Morales no puede ser el único candidato por el Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones del 2025 y por lo tanto tendría que ir a una elección primaria donde solamente voten los militantes de esta agrupación, explicó el abogado constitucionalista Israel Quino a EL DEBER.

“El señor Evo Morales es el candidato natural del MAS, pero no puede ser el único candidato, por lo tanto, tiene que haber elecciones internas para que definan el proceso eleccionario de democracia interna y el ganador de esas primarias es el candidato oficial del MAS”, afirmó Quino.

Sin embargo, agregó el jurista, puede ocurrir lo que pasó en las pasadas elecciones; que el Comité Electoral del MAS inscriba un solo binomio y no haya rivales en las elecciones internas del partido de Gobierno que quieran pugnar la candidatura presidencial con otro binomio de ese partido.

“Que el Lucho (Luis Arce Catacora) diga voy a ser candidato, y que no hagan campaña por debajo y que defina si va con el PS-1. Tiene derecho. David Choquehuanca lo mismo, tiene su frente amplio, que diga que quiere ser candidato en base al Tercer Sistema. Que digan si es que nos van a quitar el MAS. Ahora, si quiere ser candidato (del MAS), vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado (CPE), vamos a las primarias. Yo voy de frente, me defiendo dando la cara, no por redes ni por panfletos”, dijo.