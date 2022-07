“Aquí Estoy”, sinónimo de cultura y periodismo más humano en la radio

El inicio del programa, según González, fue complicado, debido a su formato. “Me decían que era como predicar en el desierto. Veía que la gente se interesaba más por las malas noticias, la farándula y otras cosas. Cada uno tienen su nicho, no estoy condenando nada, pero yo seguía insistiendo. Muchas personas me decían que lo que hago es espectacular, pero no vende. Voy a predicar en el desierto hasta el final de mis días, porque confió en lo que creo. Mi propósito en la vida es hacer periodismo humano, crear puentes y hacer visible lo que no es visible”, señaló.