Arandia confirma renuncia al INE, pero seguirá en el cargo hasta que designen un sucesor

El director del INE, Humberto Arandia, confirmó esta noche que renunció al cargo por razones de salud, sin embargo dijo que él seguirá en el cargo hasta que el Gobierno considere la misma, el presidente Luis Arce puede aceptar o rechazar esta carta.





“Lamentablemente, según el criterio médico voy a requerir más intervenciones quirúrgicas y es lo que comuniqué al señor presidente, lo que sí quiero reiterar es que el Censo no depende de una persona, el Censo depende de un equipo”, dijo en entrevista con el canal estatal.





La tarde de este martes circuló una carta de renuncia de Arandia al cargo de director ejecutivo del INE, nota que la institución se apresuró a desmentir y dijo que emitirían un comunicado; sin embargo, en horas de la noche estuvo en un programa nocturno de Bolivia Tv donde matizó su decisión.

Según el director del INE, en este momento la dirección del operativo censal está a cargo de Martha Oviedo y reivindicó la experiencia de los integrantes del equipo que trabaja en esa institución, dijo que el que menos experiencia tiene en este tipo de tarea tiene 23 años de recorrido profesional.

Arandia está en el centro de la polémica por la forma en que dirige el operativo del Censo de Población y Vivienda 2022 que se realizará en noviembre de este año. Distintas regiones cuestionaron el trabajo que desarrolla.

El aludido dijo, en distintas oportunidades, que esos cuestionamientos son políticos y reivindicó el carácter técnico del proceso.

Una y otra vez, a lo largo de la entrevista, el director del INE aseguró que el trabajo que desarrolla en esa entidad está a cargo de un equipo y que en este momento se está ejecutando según lo previsto en su plan de operaciones.

“Si bien en este momento la salud no me permite estar ejerciendo funciones, porque me encuentro obviamente de baja médica por temas de salud, por lo cual presenté evidentemente dicha nota, quiero dejar ante la población la plena certeza de que el trabajo técnico censal se está llevando y se va a llevar adelante de la mejor manera posible”, reiteró.