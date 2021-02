Arce a los médicos: "En lugar de hacer huelgas, que se pongan a vacunar a la gente"

Escucha esta nota aquí

Desde el Gobierno central no se guardaron las críticas para el personal de salud que lleva adelante el sexto día de paro en rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria. Tanto el presidente Luis Arce Catacora como el ministro de Salud, Jeyson Auza, enviaron mensajes a los movilizados que no descartan un paro indefinido si es que no se abroga la polémica norma.

"Exhortamos a todos los médicos que, en lugar de hacer huelgas, se pongan a vacunar a la gente porque están esperando sus servicios", manifestó Arce Catacora durante el acto de recepción de las 500.000 dosis de vacunas chinas Sinopharm que arribaron al departamento cruceño este miércoles.



A esta voz se sumó la del ministro de Salud, Jeyson Auza, quien instó al sector médico a pensar en el pueblo boliviano y no darle la espalda en un contexto en el que la segunda ola de contagios por Covid-19 sigue haciendo estragos entre la población.

"Hoy tenemos una responsabilidad histórica. El pueblo boliviano nos necesita y la salud del pueblo está en crisis. La vida de los bolivianos está riesgo y la vacuna es una respuesta a este riesgo, por eso no podemos darle la espalda, no vamos a darles la espalda. Eso pedimos a los trabajadores y profesionales de salud", manifestó Auza en el aeropuerto de Viru Viru.

El ministro desestimó la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria, tal y como se señaló desde la Asamblea Legislativa, y recordó que no solamente se ha llamado al diálogo al sector sanitario en diferentes ocasiones, sino también se los ha incluido en la articulación de la norma que ahora rechazan.

"Hemos escuchado las observaciones que ellos han hecho a los artículos 17, 19 y 28. No solo escuchamos, incorporamos las recomendaciones y modificaciones que ellos nos dieron. Ahora piden abrogación, entonces, ¿cuál es el objetivo que buscan?", cuestionó la autoridad de Salud.

El sector salud se halla movilizado en todo el país y cumple un paro de 10 días después de no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno.

Lectura relacionada PAÍS Gobierno verificará centros que acatan el paro para sancionar a trabajadores de salud movilizados Desde la Asamblea anunciaron que una comisión realizará un informe y emitirá "recomendaciones" para que el Ministerio de Salud tome cartas en el asunto. La Defensoría del Pueblo también se halla visitando los centros de salud del país