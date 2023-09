Arce abre agenda en Santa Cruz y Cuéllar desvela su plan para 2025

Este hecho provocó reclamos de los padres y el Ministerio de Educación decidió abrir una pesquisa. Según el ministro de Educación, Edgar Pary, este tipo de hechos no puede ocurrir ni en Santa Cruz ni en ninguna parte del país. “La educación es para todos y los estudiantes merecen respeto” , apuntó la autoridad sobre esta actividad en la que estuvo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, la autoridad que coordina la agenda de Arce. “Bienvenido hermano presidente a realizar los actos de homenaje a esta hermosa tierra que se encuentra bajo el cielo más puro de América. Como trabajadores no somos discriminadores”, manifestó el secretario de la Central Obrera Departamental (COD), Sósimo Paniagua. El dirigente señaló en tono de campaña que los trabajadores y las organizaciones sociales cruceñas están seguras de que “la propuesta del Gobierno nacional, de industrializar para sustituir importaciones, la inversión privada y pública y el apoyo a los agropecuarios, son los objetivos para generar empleos formales y seguros y, de esta manera, garantizar el bienestar colectivo para los bolivianos”. La llegada de la primavera también fue la fecha que eligió el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, para desvelar un proyecto con miras a 2025. “Estamos en este momento en una gran cruzada nacional gestando un nuevo instrumento político con una propuesta alternativa con una nueva visión del país”, dijo el rector Cuéllar a EL DEBER.

“Consideramos nosotros que el MAS ya no es una respuesta a la demanda del pueblo boliviano y la oposición tradicional no genera confianza”, sostuvo el rector. La autoridad académica enfatizó en la necesidad de un liderazgo no tradicional y una propuesta alternativa para el país, en momentos en los el MAS, el partido que gobierna el país desde 2006, enfrenta duras pugnas internas.