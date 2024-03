Arce abre festejos del MAS en Santa Cruz; ven irreversible unificación

El presidente Luis Arce cumplió una maratónica jornada en Santa Cruz. Ayer entregó obras y participó, con las organizaciones sociales leales a su gobierno, del 29 aniversario del Movimiento Al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía (MAS-IPSP).



Comenzó el día junto con un grupo de censistas voluntarios en el hotel Radisson. Luego, arropado de una gran comitiva de sectores sociales, se trasladó hasta la refinería Guillermo Elder Bell, acompañado por el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, y el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, donde inauguró la Planta de Biodiésel I.



No pasó desapercibido que, en el ingreso de la planta, Arce subiera a un tractor. Llevaba una indumentaria de trabajador de la estatal petrolera y un sombrero de sao, a la usanza cruceña. Ahí tuvo ruidosa entrada hasta la testera. Al son de la tamborita, saludó, mientras sus seguidores exclamaban ¡Lucho, Lucho!; y ¡Lucho no está solo carajo! El ambiente era muy parecido al de una proclamación.



Hubo como un pasillo donde el mandatario saludaba a los que podía alcanzar, abrazos, besos y un sinfín de selfis hasta que subió a la testera donde lo esperaba el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, las senadoras Soledad Flores, María Muñoz, la diputada Deisy Choque, representantes de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales, la CIDOB, Bartolinas Sisa. El acto estuvo acompañado por el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Oscar Mario Justiniano, Fernando Romero, presidente de Anapo, entre otros productores cruceños, vinculados al agro y la agroindustria del departamento.



Después, durante la tarde, el mandatario se trasladó hasta el municipio de Mairana junto con el ministro de Medioambiente, Alan Lisperguer. Allí entregó un sistema de alcantarillado sanitario y una planta de tratamiento de aguas residuales que tuvo un costo cerca de los Bs. 27 millones.



Un día antes (lunes 25), el jefe de Estado estuvo en el municipio de Pampagrande donde entregó la obra de rehabilitación del tramo II Mataral – Mairana de la carretera Angostura - Comarapa. Luego viajó hasta la zona norte, en Yapacaní, entregó la Ley que aprueba el crédito para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte. Así, Santa Cruz ocupó el centro de su agenda. Sucedió tras el censo que proyectará nuevas cifras del crecimiento poblacional del país.



Acerca del aniversario del MAS, el Pacto de Unidad que es leal al presidente, prepara el gran encuentro nacional para la celebración del partido este viernes 29 de marzo. Esperan que asistan unas 30.000 personas. EL DEBER supo que entre los invitados está Evo Morales, aunque se sabe que no asistirá por las tensiones internas.



Sin embargo, es notorio que este festejo encuentra al partido más dividido que nunca. El ala ‘arcista’ en Santa Cruz realizó los festejos por separado, mientras que el ala ‘evista’ asegura que “la gran celebración histórica” será este sábado 30 de marzo en Yapacaní.



En entrevista con este rotativo en su domicilio, el mismo líder cocalero expresó “su deseo de volver al poder para terminar lo que quedó inconcluso”. Mientras que Arce dijo posteriormente que se debe buscar un candidato que “unifique al partido”.



Esta fricción llegó a conocimiento de los integrantes del Grupo de Puebla, quienes tres expresidentes y la vicepresidenta de Venezuela, además de algunos de sus fundadores, arribaron al país para sostener encuentros por separado con ‘Lucho’ y Evo.



La diputada Deisy Choque considera de manera personal que es irreversible una unidad con Evo Morales, porque cruzó la línea al “meterse con la familia de Arce”.



En tanto que el senador William Tórrez, sostuvo que el único candidato que puede competir en los comicios electorales es Morales, ya que las grietas con Arce se da ahora por problemas ideológicos. Hay otros que piden unidad.