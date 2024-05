Arce abroga reforma de Derechos Reales es la tercera norma anulada en su gestión

“Como Gobierno nacional hemos atendido una vez más la solicitud de las organizaciones sociales y hemos tomado la decisión de abrogar este Decreto Supremo (5143) para evitar cualquier distorsión, cualquier convulsión social que se está buscando, porque lo que menos queremos es que utilice este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no tienen nada que ver con los intereses del pueblo boliviano”, declaró Arce al momento de anunciar e sta decisión junto a dirigentes del Pacto de Unidad, además del secretario de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Arce afirmó que hay un plan de desestabilización que pretende desencadenarse en las próximas semanas, aprovechando este y otros temas que son sensibles para la población boliviana . Esto es “para convulsionar el país” y “llevar a la población a algo no deseado, porque el pueblo boliviano lo que quiere es trabajar” .

El jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dijo que la anulación de la reforma de Derechos Reales es una “nueva victoria frente a las arbitrariedades del MAS”., “No hay la capacidad, no hay gestión de parte del Gobierno de Luis Arce, ya es la cuarta vez, si no me equivoco, que estamos abrogando decretos y leyes desde ya en la gestión de Arce”, afirmó el exmandatario