Arce aceptó viabilizar las Judiciales a cambio de aprobación de créditos

Tras cinco días de negociación política y la presión social ejercida durante dos semanas de bloqueos en las carreteras del eje central del país, la facción del MAS que lidera el presidente Luis Arce aceptó al fin viabilizar las elecciones judiciales. A cambio, obtuvo el compromiso para destrabar la autorización legislativa que le permitirá acceder a más de $us 800 millones provenientes de préstamos internacionales.

El arcismo controla la presidencia de la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, pero no tiene el respaldo de dos tercios de la Asamblea Legislativa. En ese contexto, pactó con representantes de las tres fuerzas políticas del Parlamento —el MAS, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos— una hoja de ruta que, además de las Judiciales, incluye los proyectos de ley 073 y 075, aprobados en el Senado y que tienen que ver con la suspensión de plazos procesales y la anulación de la “autoprórroga” de los cargos de magistrados y consejeros del Órgano Judicial.

Este proyecto, sometido a control de constitucionalidad en 2023, se ajustó en al menos tres artículos. “Lo que no se ha insertado y no se ha cumplido es la solicitud de la ampliación del alcance de la declaración a través de este proyecto de ley que es su autoprórroga, lo que significa que en este proyecto de ley (144) se limita de manera exclusiva el tratamiento de la preselección para las elecciones judiciales. Este proyecto de ley, no reconoce de ninguna manera, la autoprórroga de los actuales magistrados”, puntualizó Rodríguez.