Arce acuerda reuniones continuas con el Pacto de Unidad; ministros están en “evaluación permanente”

La reunión entre el presidente Luis Arce y dirigentes de organizaciones sociales del Pacto de Unidad concluyó poco después del mediodía de este viernes. Se acordó que los encuentros serán continuos y que la evaluación al Gabinete de ministros sea “permanente”.

La máxima autoridad nacional abandonó la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en Miraflores (La Paz), sin brindar declaraciones sobre los puntos abordados.

Solo se escuchó decir que la reunión fue “favorable”, antes que abordara el vehículo oficial que lo transportó; luego salieron los dirigentes, quienes anticiparon para el 18 de marzo una próxima cita, que ahora será mensual.

“Por qué nos preocupamos por el cambio (de ministros), acá la evaluación es permanente, no para el cambio, (sino) para mejorar la gestión”, afirmó el secretario de los campesinos, Ever Rojas.

El representante ratificó que las sugerencias para la remoción de autoridades ya fueron efectuadas en el encuentro del 19 de enero y se mantienen, pero recalcó que será potestad del mandatario definir algún cambio.

“Eso no, no se ha tocado (cambio de ministros), es tuición de nuestro hermano presidente, no es tuición de nosotros, ya hemos hecho llegar las propuestas, las resoluciones, ya las tiene nuestro hermano presidente, él ponderará”, dijo.

Rojas indicó que el presidente les reiteró que la evaluación a sus colaboradores es “permanente” y que algunas dificultades, como la administración de justicia, tiene que ver con otros órganos y no es solo responsabilidad del titular de esa área, Ivan Lima, por lo que se analizar acciones integrales para mejorar la gestión.