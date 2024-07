Arce alerta en Mercosur que aún corre riesgo su mandato y habrá más detenciones

Arce desde Paraguay

El presidente Arce participó este lunes en la 64° Cumbre de jefes de Estado de Mercosur, en Asunción de Paraguay, evento en el que además de la adhesión de Bolivia a ese bloque comercial, ganó palestra el tema del asalto militar ocurrido hace dos semanas en la Plaza Murillo de La Paz. Y fue el propio mandatario boliviano quien en su discurso alertó a sus pares de Brasil, Uruguay y Paraguay que su mandato constitucional aún está en riesgo tras la asonada militar liderada por el general Juan José Zúñiga.



“El peligro de acortar mi mandato, por la vía que fuese, no ha desaparecido”, aseguró Arce en la Cumbre de Mercosur. El mandatario agregó, no obstante, que “tampoco ha retrocedido un milímetro la firmeza de nuestro pueblo y su Gobierno para defender la democracia y la Revolución Democrática Cultural”.



En esa línea, Arce agradeció “a los países del Mercosur que se manifestaron frente al golpe de Estado y a la comunidad internacional por su apoyo inquebrantable en estos tiempos difíciles”.



Arce, sin citar nombres, también lamentó las “declaraciones infundadas y poco serias sobre un supuesto autogolpe, cuando lamentablemente se trataba claramente de un clásico golpe de Estado”, leyó Arce casi al final de su discurso y agregó que los responsables no solo son militares sino exmilitares y personas civiles que son investigadas, según el jefe de Estado, “en el marco del debido proceso en la justicia”.



A su turno los mandatarios de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, expresaron su solidaridad con Arce.



Lula dijo en la Cumbre que “hay que permanecer vigilantes, falsos demócratas intentan socavar las instituciones y poner al servicio de intereses reaccionarios”. En tanto Lacalle Pou, afirmó que “Uruguay no puede hacer otra cosa que solidarizarse” con Bolivia sin importar si es afín ideológicamente o no con el mandatario. “No podemos tener visiones sesgadas según ese gobierno sea más o menos afín a nuestro pensamiento”, apostilló.



Con ese respaldo, Arce volvió a Bolivia la tarde de ayer para prepararse para una intensa jornada en Santa Cruz de la Sierra, donde este martes se reunirá con el presidente Lula, quien anoche fue recibido por autoridades nacionales, departamentales y municipales, que le dieron la bienvenida a territorio boliviano con los honores de rigor.