Arce anuncia proceso a magistrados y la ALP busca cómo salvar las elecciones

Existe molestia e incertidumbre en el Órgano Legislativo por el futuro de las elecciones judiciales. Ayer, después de una corta sesión, la presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS), anunció juicios ordinarios y de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque no les notificaron con ningún fallo, pero no planteó soluciones.

Mientras, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sigue de cerca todas las acciones del Legislativo , hasta la fecha no emitió una postura oficial tras la sentencia del TCP, y una de sus vocales se limitó a decir que ahora el tema es de entera responsabilidad de los legisladores que deben trabajar en la preselección de aspirantes.

Anuncia caso de corte La senadora Arce, del MAS, y que preside la Comisión Mixta de Constitución, aseguró que el TCP hasta ayer no había notificado al Legislativo con la sentencia judicial que deja en fojas cero al proceso de elección judicial y anunció juicios ordinarios y de responsabilidades.

“Iniciaremos un proceso ordinario y un juicio de responsabilidades porque la actitud del Tribunal Constitucional de la manera cómo está obrando, creo que no es loable”, dijo Arce. Calificó también como “ un golpe” a la institucionalidad del Órgano Judicial porque, según ella, los magistrados “quieren quedarse” en sus cargos.

Pero la sesión no fue declarada en cuarto intermedio porque no fueron notificados, sino por una discusión acalorada que se desató entre la senadora Arce y legisladores de la oposición que acusaron a la legisladora masista de no manejar de forma responsable la Comisión. “Vamos a declarar cuarto intermedio en esta sesión hasta nuevo aviso”, dijo Arce y se levantó en medio de la discusión.