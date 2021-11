Arce anuncia que convocará a una reunión a los rectores de las universidades públicas

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce anunció este viernes que convocará a todos los rectores de las universidades públicas del país para analizar y discutir la mejora de la calidad de la educación en las casas de estudios superiores.

“Los próximos días voy a llamar a los rectores de las universidades públicas (porque) como académico, como profesional tengo que discutir con ellos la calidad también de nuestras universidades. Soy docente universitario y sé las virtudes, pero también los defectos de la universidad pública y quiero debatir con los rectores este tema porque son grandes cantidades de recursos económicos que transferimos anualmente a nuestras universidades”, señaló.

Arce, durante la posesión del nuevo ministro de Educación, Édgar Pary, comentó que “el proceso de industrialización del país y la reactivación de la economía” exige mejorar y cualificar los recursos humanos y acompañar estos procesos para no dar un “salto al vacío”.

“Queremos encomendar a nuestro ministro de Educación, porque desde la docencia universitaria nos damos perfectamente cuenta que la calidad educativa no es la que nosotros necesitamos y requerimos. Estamos avanzando, evidentemente, en recuperar luego de la clausura del año escolar, pero nosotros no vamos a estar contentos si no mejoramos la calidad educativa en nuestras escuelas, colegios, institutos y universidades”, dijo Arce.

El acto:





Considera que los bachilleres que ingresan a las diferentes universidades públicas tienen una escasa formación en ortografía, redacción y en simples operaciones matemáticas, por lo que pidió a la flamante autoridad presentar un plan para subsanar estas falencias que se presentan en la educación.

Actualmente algunas universidades públicas están en apronte ante la promulgación de la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social, por considerar que algunos de sus aspectos “vulneran la autonomía”, al igual que los municipios, que conformaron una comisión para analizar a detalle la norma.