Arce apuntará a opositores y comparará la economía del país con los vecinos

Además, el informe sobre la economía también será parte del mensaje que leerá en la Casa de la Libertad. Se adelantó que en esta ocasión, no realizará un desglose de su gestión frente a los gobiernos ‘neoliberales’, será una comparación con la situación de crisis que atraviesan países vecinos, ratificando su hipótesis de que Bolivia es una isla en el mundo por su recuperación económica.

“Hoy está sacando las garras la vieja derecha golpista. Esa vieja derecha golpista no se resigna a que en todo el país hay un cambio de mentalidad ”, dijo el jefe de Estado. “Poco a poco se siente que la economía está recuperándose y eso les inquieta, les molesta este resultado para que hoy los bolivianos hayan recuperado la confianza porque hay un Gobierno que piensa y se preocupa por la salud y la educación del pueblo boliviano”, aseguró Arce.

Arequipa calculó que será un mensaje “de fuerte interpelación a los sectores movilizados. No creo que el mensaje vaya en contra de las fuerzas opositoras en la Asamblea Legislativa, sino c ontra actores que están por fuera del Legislativo, como el gobernador Camacho, el Comité Cívico cruceño, Conade, los médicos. Todos aquellos que han intentado movilizarse”, aseguró.

Además, manifestó que “aún restan pasos para ver si el censo se posterga o no. Arce destacará en su mensaje, de hecho, los avances en la negociación con universidades, gobernadores y alcaldes” .

En lo social, dijo, “también mencionará los decretos que salieron para coadyuvar en el tema de la justicia. No me queda duda de que la comparación que hará el presidente sacará las cifras comparativas, ya no solamente con lo que está pasando en el país, sino también en comparación con lo que ocurre en el contexto internacional, tenemos países vecinos que estamos muy mal como Argentina. Coincido en que mostrará la reactivación económica comparando con otras naciones”.