Arce asegura que soporta acusaciones sin fundamento y reafirma que su compromiso “no es con una persona”

El presidente Luis Arce señaló, este viernes, que todo este tiempo estuvo soportando una serie de acusaciones sin fundamento ni pruebas, y ratificó que su compromiso no es solamente con una persona, sino con el pueblo boliviano.

“Nosotros durante todo este tiempo hemos estado soportando críticas, hemos soportado acusaciones sin fundamento , sin ninguna prueba; (pero) nosotros no nos aminoramos, sabemos que el compromiso no es con una persona, el compromiso es con el pueblo boliviano (…)”, dijo Arce durante la entrega de un tramo de la carretera Riberalta-Rurrenabaque, en Beni.

Pero esas críticas no sólo vienen de los sectores tradicionales de la oposición, sino que ahora una de las fracciones del propio partido en función de gobierno (el Movimiento Al Socialismo) se convirtió en uno de los principales opositores del Gobierno y cuyo líder, Evo Morales, lo ataca casi todos los días.

Sin embargo, “si no hubiera boicot, si no hubiera todas estas trabas que nos ponen, nosotros estaríamos mucho mejor; pero nosotros no nos doblamos, hermanos y hermanas; seguiremos trabajando por el pueblo, ese es nuestro compromiso, para eso ustedes han votado”, puntualizó Arce.