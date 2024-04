Arce atribuye informes negativos de la economía a la Asamblea y prepara su reelección

“Bolivia no ha dejado de pagar su deuda externa ni un solo centavo, ni un solo día, no debemos, seguimos pagando sin problemas, cuál es el fundamento entonces de que los organismos vayan bajando (la calificación), es un tema político, ellos dicen que en la en la Asamblea Legislativa no se aprueban créditos”, dijo el Jefe de Estado en la inauguración del congreso de las mujeres campesinas Bartolina Sisa que son de su corriente.