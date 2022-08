Arce Catacora afirma que "una fracción de la derecha" cruceña quiere politizar el censo

“Hay una arremetida de una fracción en Santa Cruz, de la derecha, que quiere utilizar el censo como una plataforma política para reagrupar a la derecha que hoy por hoy está de capa caída, porque no tiene un discurso, una propuesta al país y lo único que hace es mentir y desprestigiar el trabajo que se viene haciendo desde el Gobierno nacional”, sostuvo la autoridad.

"El Gobierno quiere un censo para 2024 y no tienen idea de cómo hacerlo, el único plan serio es el que presentó el Comité Interinstitucional (...) Si no definen la fecha hasta el 3 de septiembre, el pueblo cruceño va a ir a las calles y si la definen para 2024, lo mismo. Esto no obedece a un capricho, sino a una realidad y a un derecho, a ser censado y a priorizar lo técnico", expresó el asesor de Gestión de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, entidad que está en sintonía con el Comité Interinstitucional.