Arce Catacora anuncia llegada de brigadistas de Brasil y Chile para luchar contra los incendios en Bolivia

"Agradecemos el apoyo y buena predisposición de la comunidad internacional. Hermanas y hermanos bolivianos, tengan la seguridad de que su Gobierno nacional seguirá extremando esfuerzos, que no descansa ni descansará hasta apagar el último incendio que haya en el país, así como lo hicimos en años anteriores", finalizó.

Las declaraciones de Arce se dan luego de que el expresidente Evo Morales criticara al Gobierno por no extremar esfuerzos para solicitar ayuda internacional para combatir los incendios.

"No es posible que desde hace varios meses nuestro país esté sufriendo el embate de los incendios y que el Gobierno nacional no extreme esfuerzos para aplacarlos, permitiendo que cientos de compatriotas sufran las consecuencias, no solo por el daño ecológico y silvestre que provoca el fuego, también por el humo presente en varias poblaciones y ciudades", dijo Evo Morales desde sus redes.



Recordó que en los incendios de 2019 pidió ayuda y solidaridad internacional para sofocar los incendios, y que en esa época recibió ayuda de Francia, Suiza, Argentina, Rusia, la Unión Europea, Perú, Japón, Colombia y Estados Unidos.