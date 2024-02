Arce confirma que la Ley 144 de elecciones judiciales se promulgará este martes

Conformado por 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y una disposición final, el proyecto de ley fija un plazo de hasta 80 días calendario para el proceso de postulación y preselección de postulantes y de hasta 150 días calendario para la organización y realización de la elección.



Arce señaló que la única opción para resolver el tema judicial era convocar a elecciones y señaló que la demora no fue culpa de su bancada en la Asamblea Legislativa, “sino de otros intereses” que perjudicaron a Oruro y al resto del país.



“Pero no queremos más perjuicios por intereses personales mezquinos, aquí tiene que primar la voluntad del pueblo boliviano y tienen que primar los intereses del pueblo boliviano sobre todo”, manifestó el mandatario.



Debido a esta demanda, en el país se registraron varios puntos de bloqueos en la red fundamental. El ala "evista" del MAS, mantuvo cerradas algunas vías por más de una docena de días.



La medida fue rechazada y reprochada por la población boliviana, se efectuó en demanda de elecciones judiciales, cuyo proceso para su realización es competencia del Legislativo y no del Ejecutivo, y una nueva candidatura del dirigente cocalero a las elecciones presidenciales.