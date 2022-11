Arce cumple dos años de mandato enfrentado a Santa Cruz y contra Evo

Para el analista Gregorio Lanza, “Arce se ha equivocado en tres cosas: Primero, ya no hay monopolio político del MAS y él no es Evo Morales. Segundo, apareció como el delfín que decide ser Gobierno y se enfrenta con el jefe de su partido en una lucha despiadada, lo que lo debilita y lo lleva por un camino equivocado. Y lo tercero, la pelea con Santa Cruz. Fue sistemática su actitud y maltrato a esa región. Le ha negado el diálogo a sus empresarios, no quiere negociar. Tal vez parte de la pugna con Evo, para mostrarse radical y ganar la base”.

“El presidente Arce apostó por la economía y equivocadamente dejó de lado la política entendida como gestión gubernamental destinada generar los mayores consensos. No hay acuerdos elementales, como el del censo, y eso abre una pugna con Santa Cruz que lo debilita y le pasará factura a nivel electoral. Lo mismo que esa pelea con Evo Morales. Esto se va a mantener y profundizar hasta que el MAS no resuelva las candidaturas y eso en el mejor de los casos ocurrirá en 2024, cuando se realicen las primarias”, manifestó.

Lo afirma porque “Santa Cruz y el censo es un conflicto que va a extenderse a todo el país, tarde o temprano. Por otra parte, la presencia de Evo Morales como opositor ya no tiene retro, ya no pueden decir que están en el mismo bando, se va a presentar contra Arce”

Respecto a la pugna con Evo Morales, respondió que “el país debe acostumbrarse a que no existan posiciones únicas. El debate fortalece la democracia. No es sano que haya una sola visión en un país, en un instrumento político como el MAS o en el parlamento. Así no hay riqueza, los consensos se construyen en el debate y no con una sola voz”.