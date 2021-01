Arce dará su mensaje en cadena nacional, no se confirma ni se descarta cambio de ministros

Escucha esta nota aquí

El vocero presidencial Jorge Richter no confirmó ni descartó la posibilidad de que se produzca una crisis de gabinete. En una conferencia de prensa informó que la conmemoración del aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia se reducirá a un acto en el hall central de la Casa Grande del Pueblo, donde representantes de los sectores sociales y el vicepresidente David Choquehuanca tomarán la palabra, para finalizar con el mensaje del presidente Luis Arce Catacora, que cerrará con su mensaje-informe, en cadena nacional.

En la gestión de 14 años de Gobierno del expresidente Evo Morales, antes del 22 de enero, los ministros ponían sus cargos a disposición; sin embargo, en esta ocasión no hay nada previsto, según el vocero. “Lo que hace a la modificación del Poder Ejecutivo, el presidente Arce no ha realizado ninguna instructiva. Por supuesto que puede darse en las siguientes horas, o que ello no ocurra. Es verdaderamente una decisión del Presidente”, dijo Richter.

El acto

Este viernes, feriado por el Día del Estado Plurinacional, no habrá grandes concentraciones, desfiles ni sesión de honor en la Asamblea. EL DEBER confirmó que el mensaje presidencial tendrá dos partes. Un diagnóstico sobre la gestión de Jeanine Áñez, y posteriormente el mandatario realizará una proyección en tres áreas: la pandemia, la economía y la educación.

El vocero presidencial Richter anunció que previamente, a las 8:00 de la mañana, comenzará la celebración con una ofrenda a la Pachamama y habrá un minuto de silencio en homenaje al dirigente campesino fallecido Felipe Quispe, “El Mallku”.

Posteriormente, en la Casa Grande, se realizará el acto principal, que tendrá como invitados a representantes de los poderes del Estado, como de sectores sociales. En el acto tomarán la palabra algunos dirigentes, como Segundina Flores, dirigente de las Bartolinas, que evaluará el avance del Estado Plurinacional desde la perspectiva del Pacto de Unidad y Juan Carlos Huarachi, ejecutivo de la COB, hablará en nombre de los trabajadores de Bolivia.

Posteriormente, el vicepresidente David Choquehuanca abordará la nueva construcción en la Asamblea Legislativa con la presencia de una multiplicidad de representaciones de las diferentes naciones de Bolivia.

Arce cerrará el programa. En su discurso se referirá al conjunto de los temas del Estado Plurinacional y sus procesos políticos, sin entrar en más detalles. Un número musical cerrará el acto. Según Richter, los actos serán transmitidos por Canal 7. Se emitirá señal limpia para que otros medios de comunicación puedan conectarse.

Recordó la vigencia de la Ley 164, que en su artículo 112 señala que “los operadores de radiodifusión de señales de audio y video (radio y televisión abierta) y distribución de señales de audio y video, están obligados a realizar dos transmisiones en cadena al año, sin pago alguno, de los mensajes oficiales de la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional dirigidos a todas las personas del país”. Por lo tanto, habrá cadena nacional.

Ministros con Covid-19

Con relación a la afectación del coronavirus en el gabinete, el caso del canciller Rogelio Mayta es el más delicado, por lo que está con baja médica. El ministro Édgar Montaño, que también contrajo Covid-19, retornó a sus funciones; mientras que los ministros Verónica Patricia Navia (de Trabajo) y Ramiro Félix Villavicencio (de Minería), trabajan parcialmente. No se mencionó el avance del caso del encargado de la cartera de Defensa, Edmundo Novillo.