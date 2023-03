Arce debe resolver el conflicto político para ajustar la economía, opinan expertos

Analistas y políticos coincidieron en que aunque el presidente Luis Arce enfrenta problemas políticos y económicos, si se ponen en una balanza, el conflicto en el MAS es más grave porque la división afecta a sus decisiones para mejorar las finanzas del país.

Desde la semana pasada el Banco Central de Bolivia (BCB) colocó dólares a la venta y eso ha desencadenado largas filas y mucha tensión en las oficinas de La Paz.





Aglomeración en la puerta de la central del Banco Central de Bolivia





Hasta el jueves había vendido $us 9 millones a 900 personas en esa ciudad. Recién desde el viernes la venta se extendió a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.



El requerimiento cobró fuerza cuando el BCB decidió captar la divisa del sector privado, primero con la emisión del Bono Remesa, que da tasas preferenciales superiores a los bancos, a las personas que adquieran este título.

Después ofreció comprar dólares a los exportadores a un tipo de cambio de Bs 6,95. Estos factores, según analistas, encendieron las alarmas de la gente, que decidió buscar en la moneda extranjera un refugio ante cualquier inconveniente. Pero el BCB sostiene que la demanda de divisas corresponde a una ola especulativa alimentada por las redes sociales y los analistas que cuestionan la política económica que lleva adelante el presidente Arce Catacora.

Reymi Ferreira, exministro de Defensa durante la gestión de Evo Morales, aseguró que después de una semana conflictiva, la situación tiende “a normalizarse”.





Algunos analistas ven que Evo opera para generar conflictos



Calificó de “necesaria” la medida asumida por el BCB para la venta dólares. “Se dio a los bancos $us 240 millones, cuatro veces más de lo que pidieron, entonces no tienen el pretexto para no vender. Incluso, fue emitido un comunicado en el que se pide que reporten a las entidades financieras que no lo hagan”.



Acotó que “sí puede haber especulación en el mercado negro, pero gran parte de las transacciones se realizan por la vía oficial. Es una ola artificial impulsada por ‘analistas’ de la oposición. Son alarmistas, no le veo gravedad a eso”.

Recordó que la economía se basa en la confianza. “Hay tres o cuatro de ellos que desde hace 17 años dicen que estamos cerca de lo que ocurre en Venezuela. La única vez que sí estuvimos fue durante el paro de 36 días, hace un tiempo atrás. Como no ocurre, siguen opinando lo mismo, no se dan cuenta que no le hacen daño al Gobierno, sino al país”, señaló Ferreira.

El politólogo Marcelo Arequipa consideró que hay un intento por lastimar una de las aptitudes principales del presidente Arce, que es el manejo económico. “Se quiere perforar esa parte de su imagen. Lo que estuvo haciendo el Gobierno es menguar la especulación en torno al dólar. No fue del todo una acción exitosa porque se mezcla en un escenario en el que hay una creciente desconfianza de los ciudadanos con las instituciones”, manifestó Arequipa.







La compra de dólares en se ha incrementado en los últimos días



Lo que se necesita, según el politólogo, es “informar sobre todas las cosas y ser menos confrontacional con los especuladores, que los hay, y con algunos opinadores. En esa medida el Gobierno saldrá ganando. Si va a la pelea, perderá. Verá que el conflicto por el dólar, que creó el escenario más largo de desconfianza, se diluirá”, indicó.



“El problema del dólar irá menguando en el transcurso de la siguiente semana en la medida en que la gente pueda cambiar los dólares que requiera”, insistió Arequipa.

El economista Juan Carlos Zuleta estableció que la principal causa de la escasez de dólares es la caída de la exportación de hidrocarburos. “En un régimen sin control de divisas, las empresas pueden depositar sus dólares, dentro o fuera del país, el grueso de sus ganancias sale al extranjero. Al tener una escasez de dólares, los gobiernos tienen muy poco campo de acción”. El BCB lo que hace para garantizar la importación de combustibles líquidos subvencionados es obtener dólares de donde pueda, recurriendo hasta préstamos de libre disponibilidad, no sujetos a proyectos otorgados por organismos internacionales.

Esta crisis se agudiza por el déficit de las exportaciones de gas a Argentina. Todo esto determinó la escasez de dólares. “Hay razones para pensar que eso podría derivar en un desajuste estructural que derive en una crisis más profunda. Así que no digan que esto es pasajero, no lo es”, aseguró.

El politólogo Gregorio Lanza coincide también que la crisis del dólar podría ser evadida y seguramente ocurrirá.

Por su parte, el analista Carlos Toranzo tienen una opinión diferente. Aseguró que el problema más complicado para Arce y el MAS es el económico. “Están con el agua en el cuello y no hay salidas. No hay señal de mejoría en lo del dólar porque el gasto es excesivo, el gasto corriente se multiplicó por siete, y todo es clientela del MAS. Deben ajustar para bajar el déficit. Hay más exportaciones, pero están en manos de privados, muchos dólares en el mercado informal y en el ‘colchón bank’, pero no en manos del Estado. Eso es dramático”, señaló.

Lo político

La parte complicada está en la gestión política de Arce, para algunos analistas, incluso su gobernabilidad está en riesgo.

Ferreira manifestó que “Arce tiene un problema más grave que el dólar o la economía. Lo que pasa es que cuando se meten con el presidente con el tema económico, no les irá bien porque es su fuerte. El problema que tiene es cómo resolver la relación y las diferencias que hay con el MAS y, de hecho, la oposición más peligrosa que puede enfrentar no es tanto la de la derecha, que no tiene idea dónde va, sino en la interna”.

Su problema, advirtió Reymi Ferreira es cómo hacer para reunificar el partido, porque todos los dirigentes “mayores” quieren la unidad. “Son mandos medios los que se encargan de que eso no ocurra”, indicó.

En la semana, El vicepresidente del MAS, Gerardo García, hizo conocer seis condiciones para acceder al pedido de unidad que lanzado por el presidente Arce. Primero, que se retomen las reuniones que fueron suspendidas por su autoridad con nuestra dirigencia nacional para iniciar así un proceso de acercamiento. Segunda, que “instruya que, a la brevedad posible, los operadores políticos, tanto los que actúan desde el Poder Ejecutivo, como desde la Vicepresidencia del Estado, dejen de dividir a las organizaciones sociales “ofreciendo prebendas y pegas a algunos de los dirigentes con la condición de que a cambio se intente atacar y defenestrar a nuestra dirigencia y a la militancia”.

La tercera apuntó a los supuestos despidos que el Gobierno de Arce realizó contra seguidores de Morales. Cuarto, que guerreros digitales dejen de operar contra Morales.

Que Arce deje de socapar al narcotráfico y la corrupción, con casos como los de la ABC o YPFB. El último punto consistía en que haga conocer al pueblo boliviano “cuál es la realidad del estado de la economía nacional y cuáles son las acciones a corto mediano y largo plazo que están ejecutando”.

El exministro Ferreira lamentó que las acusaciones que van de ida y vuelta están basadas en supuestos. “Se dicen, se amenazan, sin presentar ninguna prueba, como esa acusación de corrupción que implicaba entorno familiar y que se basaba en una vulgar fotocopia. Ese es el problema mayor”.

Expresó su esperanza en que un encuentro entre el presidente Arce y Evo Morales sea el principio del fin de esta situación de enfrentamiento interno.

Ante la amenaza del revocatorio, Ferreira no ve problema. “Es más, le convendría que se haga. Sería una derrota apabullante para quienes lo plantean. Además, hallo difícil que se pueda hacer, recolectar millón y medio de firmas, en 90 días. No llegarán ni al 10 por ciento”, manifestó el exministro.

En lo político, “antes que un posible bloqueo de la bancada evista en la Asamblea, se apunta a una falla en la administración pública, que impidieron que se aprueben estas leyes que autorizan créditos con mayor antelación, tal vez eso implique que el tema trascienda lo político y tenga que ver con burocracia”.

Arequipa entiende la gobernabilidad en dos sentidos. Tener mayoría en el Legislativo para implementar leyes y políticas públicas, pero también una legitimidad en la calle, con las organizaciones.

“Creo que Arce enfrenta una ruptura en la Asamblea que no tiene solución. En el Legislativo solamente se acusan, amenazan y se ponen etiquetas todos contra todos. En la calle, el presidente tiene una pausa interesante, porque no se resuelve quién asume el liderazgo de la oposición”. En este punto se refirió a Santa Cruz, y dijo que la pugna de liderazgo está entre el presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, y el rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar. “Ambos no tienen una posición similar respecto al revocatorio. Están divididos, no hay una sola agenda”.

Pero, en lo interno, las organizaciones sociales están divididas, unas apoyan a Arce, otras a Morales. “Ese es el riesgo para los líderes. Las organizaciones son el instrumento político. Mi hipótesis es que tendremos MAS para rato. No hay diferencia de principios político ideológicos entre los dos líderes. Si es que el presidente cierra empresas estatales o liquidar subsidios, cruzaría la vereda hacia el neoliberalismo. No lo hará nunca y abrir una trinchera que podría dar ventaja a Morales, quien podría etiquetarlo con la derecha.

Gregorio Lanza explicó que Arce está muy complicado en lo político, porque se abrió dos flancos. “La disputa principal es contra Evo Morales, y la otra es que se desgasta en extremo peleando con Santa Cruz. Debió tender puentes con esa región para derrotar al jefe de su partido. Ese es el enemigo principal. Es una pelea por el liderazgo del mismo espacio político. Arce debió apoyarse en los sectores menos radicales de clase media”.

Por este motivo, Lanza consideró que “uno de ellos debe ganar, uno quiere eliminarlo de la candidatura y el otro sacarlo de la presidencia, y es una pelea descarnada que no tiene reconciliación”.

La conflictividad, según él, sí arriesgan la gobernabilidad “y tiene el sello de Evo. Bloqueos que todos los días hay en la ruta troncar Santa Cruz, ejecutados por sus bases cocaleras y afines de Yapacaní y el norte integrado”.

Mencionó también lo que ocurre en Potosí, con las marchas por el litio. “Evo Morales tiene plata, y así es muy sencillo generar conflicto”.

Mientras, hay un bloqueo también en la Asamblea para aprobar créditos que permitirán contar con el dinero que genere obras de desarrollo, beneficiando a amplios sectores. Ante eso debe llegar a un acuerdo con la oposición. Su propuesta es “tender puentes es su camino, sin acuerdos llevarán al país a un precipicio”.

