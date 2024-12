Arce denuncia “guerra híbrida” en Bolivia, así como asedio a su gobierno

El presidente del Estado, Luis Arce, denunció este sábado, en la Cumbre del ALBA, que en Bolivia ocurre una “guerra híbrida”; aseguró que durante los últimos meses mantuvo "asediado" a su gobierno y "sometido a diversos ataques" desde distintos frentes, refiere ABI.



“En Bolivia, en noviembre pasado, hemos cumplido cuatro años de gobierno asediado y sometido a ataques de diversa naturaleza desde todos los frentes, desde la derecha y la nueva derecha interna y externa. Ese concepto aparentemente abstracto de guerra híbrida cobra sentido todos los días, pues en cerca de dos décadas no se había visto una guerra política, económica, legislativa y mediática tan intensa como la que experimentamos hoy”, aseveró.



Arce hizo la declaración durante su participación en la XXIV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), que se desarrolla por el 20° aniversario del bloque, en Caracas .



El mandatario boliviano firmó que la alianza ALBA - TCP clama por el respeto a la democracia, por lo que reclamó la no injerencia en asuntos internos de las diversas naciones que componen el bloque, “porque cada pueblo tiene el derecho soberano de construir su propio destino, sin presiones externas ni agendas impuestas”.



“El ALBA - TCP es mucho más que una organización, es el estandarte de los pueblos libres que defienden principios de solidaridad, complementariedad y justicia. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia, reiteramos nuestro compromiso con estos valores y con la lucha por un mundo multipolar, donde los derechos y la dignidad de nuestros pueblos sean respetados sin condicionamientos ni amenazas”, añadió el presidente Boliviano.



Arce agregó que no se puede permitir que el mundo continúe “tolerando bloqueos que asfixian naciones enteras”, sanciones que castigan a los más vulnerables y guerras que despojan a los pueblos de su derecho a la vida.



Por otro lado, el presidente boliviano señaló que la alianza ALBA - TPC no es una opción, sino que se tradujo en una "necesidad, que debe continuar con paso firme, reafirmando los principios fundacionales de solidaridad, complementariedad, justicia y cooperación que le guían desde su creación".