Arce denuncia que Evo intentará dar un golpe por su ambición de ser candidato

“Basta Evo, hasta ahora he tolerado ataques, mentiras y calumnias en silencio. Pero que pongas en riesgo la vida del pueblo, es algo que no voy a tolerar”, afirmó el primer mandatario y denunció unas cinco veces que la marcha organizada por Evo Morales desde el martes y un bloqueo nacional de caminos serán causa de confrontación entre bolivianos. “No arrastres al pueblo al enfrentamiento y muerte por tus caprichos y ambiciones del poder. El pueblo es sabio se da cuenta perfectamente lo que estás haciendo y por qué”, interpeló.

El clímax

En el clímax del mensaje presidencial, Luis Arce desafió a Morales: “No permitiré que pongas en riesgo la vida de nuestro pueblo y actuaré de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución”, advirtió y después lo retó a resolver los problemas entre ambos. “Aquí estoy Evo, no me escaparé. Si quieres solucionar un problema que tienes conmigo porque no acepté ser tu títere, ven, aquí te espero y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia”.