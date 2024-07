Arce destaca la “nueva era” de las relaciones bilaterales con Brasil

El presidente del Estado, Luis Arce, destacó la “nueva era” de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Brasil. Remarcó que no solo tratarán el tema hidrocarburífero, sino también la integración de ambas naciones y los múltiples beneficios que esto acarreará.



Asimismo, Arce agradeció la visita al presidente Luiz Inácio Lula Da Silva y su apoyo para que Bolivia ingrese al Mercosur.



“Hoy, gracias a la visión que tiene Brasil, a la cabeza de usted (Lula Da Silva) sabemos que Bolivia no es solamente gas”, subrayó frente a su homólogo.



Según el jefe de Estado boliviano: “La integración física de infraestructura, que tenemos que construir, es la que menos hemos nosotros enfatizado, como región. Yo celebro, porque queremos formar parte de esa integración. Bolivia está en el corazón de Sudamérica, Bolivia es el enlace entre el Atlántico y el Pacífico, Bolivia forma parte de esta América Latina, de América del Sur, de la que nosotros claramente somos un jugador importante para que todos nos podamos integrar nuestro papel”.



Arce también resaltó que “Bolivia siempre ha mostrado una vocación integradora en todo momento. Bolivia va a formar parte de todos los procesos integradores, porque esa es nuestra vocación como país, y lo estamos logrando paulatinamente con la ayuda también de nuestros países vecinos”.



El mandatario remarcó que Bolivia es un estado de “tránsito, más directo, más rápido para llegar desde el Brasil hasta el Pacífico, y ustedes, sin duda alguna, son la ruta más expedita también para Bolivia, a través de los ríos, para llegar al Atlántico. En esa complementariedad de necesidades podemos avanzar sin duda alguna”.



En esa misma línea, el presidente Arce destacó que “Bolivia está empezando este proceso industrializador, que llevamos adelante en nuestro gobierno, y necesitamos la experiencia de Brasil en este proceso; estamos entrando en la química básica. Queremos entrar a los fármacos. Queremos entrar a tantas industrias donde Brasil tiene gran experiencia y nos podemos complementar”.



Por otro lado, aseveró que “tenemos una agenda muy linda, muy interesante, que marcará una nueva era de relaciones entre Brasil y Bolivia, no solamente hablar de gas -que lo vamos a hablar, por supuesto que sí, porque es un producto que vamos a seguir explotando, produciendo y vendiendo-, pero también hay otros (productos), como nuestro litio, como nuestras sales y nuestros minerales y fertilizantes, nuestra producción agroindustrial, nuestra producción industrial (...)”.



Arce instó a Lula diciéndole: "No tenemos tiempo, hay que apurarse porque la crisis climática, la crisis alimentaria, en fin todas las crisis del sistema capitalista, se están dando simultáneamente, y estamos verificando los efectos en nuestra América Latina. El compromiso de Bolivia es llevar adelante y cumplir lo que estamos comprometiéndonos ahora, acompañando a nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su presencia, por su visita; siempre será bienvenido a Bolivia”.