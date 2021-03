Arce dice que Áñez tiene todo en la cárcel: “Escribe cartas, escribe en Twitter, escribe todo”

Escucha esta nota aquí

El presidente Luis Arce afirmó en las últimas horas que la exmandataria Jeanine Áñez, recibe todo en la cárcel de Miraflores de La Paz. Sostiene que él instruyó que la expresidenta tenga todas las comodidades para que no se vulneren sus derechos humanos.

“Hoy, la señora Áñez, en la cárcel, escribe cartas, escribe en Twitter, escribe todo. Recibe periodistas, recibe a su familia, recibe todo y nadie dice nada. Nosotros sí respetamos los derechos humanos y el debido proceso. Los que nunca los respetaron fueron ellos”, dijo en entrevista con el medio mexicano ‘La Jornada’.

La exjefa de Estado cumple dos semanas desde su aprehensión y 10 días desde que está recluida en un centro penitenciario. Es acusada por la presunta comisión de los delitos de conspiración, terrorismo y sedición, dentro del caso de supuesto “golpe de Estado”.

“Hemos instruido para que la señora Áñez tenga todos los elementos en la cárcel, lo que no dio a nuestros compañeros cuando estaban presos. Hemos tenido a compañeras que han perdido a sus niños en prisión, porque estaban embarazadas. Hemos tenido compañeras que, en las clínicas, fueron atadas con cadenas a los catres para que no escaparan. El gobierno de facto se inventó una palabra: ciberpatrullaje. Uno no podía opinar en redes sociales porque era perseguido por sedicioso, por terrorista. ¿Esos son derechos humanos?”, acotó el titular, que cumple una visita oficial a esa nación.

Esta jornada tendrá lugar una audiencia de apelación de Áñez y sus exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra, quienes advierten que su detención fue “ilegal” y esperan que la justicia les permita defenderse en libertad.

“Es un tema que está en manos de la justicia boliviana. Hay una comisión de la CIDH que está investigando los hechos luctuosos, de los que nadie de la derecha quiere acordarse. Ni la prensa, ni los opinadores, ni los políticos de la derecha. Todos hablan de derechos humanos, pero se olvidan del derecho más importante: el derecho a la vida. Se asesinaron a 36 personas y de eso no hablan. Tampoco de los más de 2 mil heridos, 5 mil arrestos, la persecución política, los amedrentamientos, los chantajes”, agregó Arce.

(Acá puede leer la entrevista completa)